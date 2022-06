L'estate di Torre delle Stelle anche con l'importante "Giornata per l'infanzia" prevista per sabato dal Club nautico a Genn'e Mari, territorio di Sinnai. In programma il "Giro della Sardegna a nuoto".

In occasione della seconda tappa del giro, il Club nautico organizza una manifestazione per augurare buon viaggio al Campione di nuoto Corrado Sorrentino. Alle 12,30 un rinfresco con un contributo da devolvere interamente in beneficenza per le iniziative della Associazione Amelia.



Alcuni pediatri della SIMEUP (Società Italiana di Medicina di

Emergenza e Urgenza Pediatrica) spiegheranno e faranno provare su appositi manichini le manovre da fare allorché un corpo estraneo (cibo, giocattoli, ecc.) vada ad ostruire le vie aeree di un bambino. Sono situazioni estremamente pericolose e l’intervento immediato è indispensabile. Verranno inoltre illustrate le principali manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Sabato si conclude anche il corso di sommozzatore con le bombole organizza to dall’ASD Sub Sinnai dedicata a bambini e ragazzi.

Durante la mattina a Genn’e Mari si svolgeranno le prove finali.

Al termine della giornata presso la sede del Club nautico saranno consegnati i brevetti ai partecipanti.



© Riproduzione riservata