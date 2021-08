La Polizia locale di Sinnai ha aperto una indagine dopo l'abbattimento di un vecchio pino nella località turistica di Torre delle Stelle.

Qualcuno ha reciso il tronco all'altezza di circa un metro facendo cadere per terra la chioma dell'albero nella via Sagittario, la strada che porta alla spiaggia di Genn'e Mari in territorio di Sinnai.

Dopo la denuncia di un residente, della vicenda è scattato il sopralluogo dei vigili urbani che hanno avviato le indagini per risalire all'autore del gesto e per verificarne le motivazioni.

