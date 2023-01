Il cimitero di Teulada verrà presto ampliato: con l’approvazione definitiva della variante da parte dell’Aula, arrivata durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, è stato completato l’iter burocratico per raddoppiare del dimensioni del camposanto.

Per realizzare l’opera di ampliamento del cimitero sono stati stanziati 200mila euro, utilizzati anche per pagare l’esproprio dei terreni circostanti. Il sindaco, Daniele Serra, sottolinea l’importanza dell’intervento: «Con questi lavori il camposanto di Teulada garantirà ai residenti spazi per la sepoltura sufficienti per i prossimi vent’anni, il progetto ci consentirà di fatto di raddoppiare la capienza del cimitero, che si estenderà verso la collina. Si tratta, senza dubbio, dell’intervento più importante mai portato avanti nel nostro cimitero. Diciamo che nei paesi come il nostro non si vivono i problemi delle grandi città, dove i cimiteri si sviluppano ormai verso l’alto per non occupare troppo spazio, ma era doveroso pensare al futuro: con questo progetto il nostro Comune non andrà mai in difficoltà per la mancanza di loculi disponibili».

