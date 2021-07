Momenti concitati al capolinea degli autobus di Capoterra, in piazza Matteotti. Due giovani, visibilmente ubriachi, hanno provato a salire su un bus dell’Arst, rifiutandosi però di indossare la mascherina e di esibire il biglietto. L’autista ha dunque allertato i carabinieri e a quel punto la situazione degenerata.

Alla richiesta dei militari dei documenti, uno dei due ragazzi – 19 anni – ha infatti iniziato a dare in escandescenze, insultando i militari e cercando lo scontro. Quando il bus è ripartito, ha poi tentato di colpirne uno con un pugno. Per questo gli uomini dell’Arma lo hanno bloccato e tratto in arresto.

Ora è finito ai domiciliari con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

