Proseguono gli appuntamenti in calendario per "Saboris Antigus", la rassegna itinerante del gusto e della tradizione, che domani, domenica 12 dicembre, fa tappa a Suelli. Il centro storico del piccolo centro della Trexenta si apre ai visitatori con mostre, esposizioni, laboratori, punti vendita, locande e iniziative legate all’archeologia. "Si tratta di uno degli eventi più amati dell’autunno nel nostro territorio", ha detto il sindaco Massimiliano Garau che, alle 9.30, sarà presente all’apertura della manifestazione e delle numerose bancarelle allestite nel centro storico e nelle stradine del paese.

Tre gli appuntamenti della mattina con l’archeologia: alle 10, alle 11 e alle 12 “Da San Giorgio di Suelli al sito di Pranu Siara: cinquemila anni di storia”, le visite guidate alle chiese del paese e al santuario di San Giorgio, alla tomba ipogeica megalitica di Pranu Siara e al maestoso nuraghe Piscu. Dalle 10 alle 12.30 musica itinerante e balli con coppie in costume a cura del maestro Tonio Schirru e del gruppo musicale “Ballu Tundu”. Diversi anche i laboratori della mattina (dalle 10 alle 13) con dimostrazioni e degustazioni: nella Casa Aru il laboratorio “Dal latte al formaggio”, nello spazio antistante il granaio di via Roma “Dalle api al miele”, nella Casa Atzeni “Dalla farina al pane”. Alle 11 la santa messa in Cattedrale.

Gli appuntamenti del pomeriggio: dalle 14.30 alle 17 musica itinerante e balli con coppie in costume sardo a cura del maestro Tonio Schirru, dalle 15 alle 16 lo spettacolo “Sos Jaconos de Sardigna” a cura dei campanari di Sardegna, alle 15 la lavorazione artigianale e degustazione del torrone, alle 16 l’intrattenimento musicale con il trio “Ballu tundu”, alle 17.30 lo spettacolo con “Is Scruzzonis”, le maschere tradizionali di Siurgus Donigala. La chiusura della giornata è affidata all’intrattenimento musicale con il trio “Ballu tundu”.

