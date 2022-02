A Suelli scongiurato il rischio delle pluriclassi. Nel piccolo centro della Trexenta sono in aumento le nuove iscrizioni al prossimo anno scolastico, un dato incoraggiante che consentirà agli alunni di frequentare le lezioni in classi singole. Nella scuola dell’infanzia, nelle elementari e medie non ci sarà nessuna classe mista.

"Siamo davvero soddisfatti – dice il sindaco Massimiliano Garau –, questo risultato premia il lavoro e l’attenzione che abbiamo rivolto alle scuole negli ultimi anni".

L’amministrazione comunale ha investito importanti risorse per rendere più moderni ed efficienti gli edifici scolastici e per garantire un elevato livello qualitativo dell’insieme dei servizi offerti ai ragazzi e alle loro famiglie. Una strategia che alla fine si è rivelata vincente. "La nostra battaglia è stata sposata dalla dirigenza scolastica, dal personale docente e dal personale Ata – continua il primo cittadino –, ma soprattutto dai genitori che di anno in anno scelgono la nostra scuola-famiglia per l’istruzione dei propri figli".

Sono 130 i bambini che l’anno prossimo frequenteranno le scuole a Suelli. Un numero che consentirà di allestire classi singole, nel rispetto della normativa regionale. "Noi ci difendiamo con le unghie e con i denti, ma bisognerebbe cambiare la legge e consentire anche ai piccoli Comuni di mantenere i servizi scolastici", sostiene Garau.

Un vecchio documento ritrovato nell’archivio comunale dimostra che 100 anni fa a Suelli risultavano 15 bambini iscritti a scuola, dei quali solamente otto frequentanti. "A distanza di un secolo invece se non ci sono classi numerose, si rischia di dover chiudere le scuole", conclude il sindaco.

© Riproduzione riservata