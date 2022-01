Allarme a Suelli per un incendio divampato all’interno di un appartamento.

Sul posto, dopo l’allarme alla sala operativa del 115, è entrata in azione una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas.

I pompieri si sono addentrati nell’abitazione in fiamme, riuscendo a localizzare la fonte del rogo e dando il via alle operazioni di estinzione.

Un intervento tempestivo che ha consentito di limitare i danni. Danni che hanno fortunatamente coinvolto solo gli arredi, mentre nessuna persona risulta coinvolta.

Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco hanno quindi dato il via alle bonifiche e agli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

Si pensa a un corto circuito.

L'abitazione dove è scattato l'allarme (Foto Vigili del Fuoco)

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata