Tragedia sfiorata prima dell'alba nel tratto di strada statale 387 che collega San Vito con Ballao per dei piccoli massi che sono franati sulla carreggiata.

A rischiare gravi conseguenze l'assessore di Villaputzu Gabriele Porcu, medico veterinario di professione che ogni giorno per lavoro percorre quel tratto per andare negli uffici dell'azienda sanitaria di Isili.

«Da diverso tempo – racconta Porcu – verso le 5 del mattino mi metto in viaggio da Villaputzu per raggiungere Isili. Tante volte ho visto dei massi in mezzo alla carreggiata che, per fortuna, sono riuscito a schivare. Ieri invece non ci sono riuscito e sono andato a sbattere. Per fortuna non sono finito fuori strada, oltre il guardrail. L'impatto però è stato molto forte, il cerchione della gomma anteriore si è spaccato e anche la gomma. Danni ingenti, io me lo sono cavata con un grosso spavento».

L'incidente al chilometro 74 della Statale, poco distante dalla chiesetta di San Giorgio (territorio di San Vito).

Ora «presenterò una denuncia contro l'Anas, non si può pensare di risolvere il problema piazzando ogni tanto delle reti rosse per imbrigliare i massi che rotolano. Il problema è lungo tutto il versante, non solo in qualche punto. Si rischia un incidente ogni volta che si va al lavoro».

