Ci sono i soldi per proseguire i lavori sulla Statale 128, la Centrale Sarda che taglia in due la Trexenta avvicinandola all’hinterland di Cagliari. È solo un piccolo tratto quello che verrà realizzato nei prossimi mesi, ma è comunque una buona notizia per il territorio. Notizia arrivata dopo un’interlocuzione tra il sindaco di Mandas Umberto Oppus e l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu.

«A fine gennaio il progetto sarà portato all'approvazione di tutti gli enti interessati che avranno poi novanta giorni di tempo per esprimere i propri pareri», dice il sindaco Oppus. La fase appena successiva prevede la valutazione di impatto ambientale e l’avvio della gara d'appalto.

Il percorso si snoda da Mandas (avvio del cantiere nei pressi dell’area archeologica Su Angiu) alla rotonda di Suelli-Seuni. L’assessorato regionale ai Lavori pubblici ha stanziato 19,5 milioni per realizzare l’opera (in totale, considerando i lavori già completati, l’investimento sulla Statale sale perciò a 40 milioni di euro).

«L’augurio è che adesso si possa procedere senza tentennamenti, avviando un veloce iter burocratico per realizzare un'opera fondamentale da appaltare subito per abbattere ulteriormente i tempi di percorrenza per Cagliari», dice il sindaco di Mandas Umberto Oppus.

Rassicurazioni in questo senso arrivano direttamente dalla Regione Sardegna. «Con l’ultima variazione al bilancio abbiamo stanziato importanti risorse per il potenziamento della viabilità in un territorio che merita grandissima considerazione, per le tante imprese economiche presenti e ovviamente per i residenti ai quali verranno garantiti investimenti finalizzati al miglioramento della qualità della vita», sottolinea il consigliere regionale Stefano Schirru, presidente della Commissione consiliare Bilancio.

Il nuovo tratto di strada avrà anche il vantaggio di connettere i centri dell’alta Trexenta alla Statale 128 e incrementare lo standard di sicurezza della viabilità territoriale.

© Riproduzione riservata