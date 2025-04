Al via una nuova fase dei lavori sulla statale 131, tra il chilometro 23 e il chilometro 32. Che porterà, fra i vari interventi, a un netto miglioramento della viabilità a Villagreca: si interviene sugli incroci a raso di accesso al paese dalla Carlo Felice, più volte teatro di gravi incidenti.

Nel dettaglio, da oggi è attiva una deviazione del traffico in direzione Sassari sulla viabilità complanare, dal chilometro 30 al chilometro 32,600. Questo per consentire l'allargamento della sede stradale principale e il completamento delle opere previste dal progetto di ammodernamento. Grazie alla disponibilità del Comune di Nuraminis e dell'Arst, l'Anas procederà con la chiusura del varco centrale della 131 all'altezza di Villagreca, per migliorare la sicurezza della Carlo Felice. Ossia dell’invasione della corsia direzione Sassari per entrare e uscire dal paese.

Un'ulteriore fase delle lavorazioni, che sarà comunicata e successivamente avviata entro maggio, prevede anche la deviazione del traffico in direzione Cagliari lungo il nuovo tracciato della 131 in variante rispetto all’attuale nell’abitato di Villagreca: in questo modo, oltre a quello per l'ingresso al paese, sarà eliminato anche l'incrocio a raso di Samatzai, dedicandoli al traffico locale.

I lavori hanno un valore complessivo di 63 milioni di euro e interessano complessivamente 10 chilometri di tracciato. La conclusione delle opere è prevista entro la fine del 2025. Una volta ultimato, l’intero tratto ammodernato della 131 garantirà la continuità degli standard di sicurezza presenti fino al km 108,300.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata