Jacopo Pitzalis, giovane esponente dell’opposizione nel Consiglio comunale di Suelli, piccolo centro nel cuore della Trexenta, ha presentato in Aula una proposta di ordine del giorno che impegni il sindaco Massimiliano Garau e la Giunta a mettere in campo "tutte le iniziative per poter sostenere le donne iraniane nella protesta e contribuire a fare luce sull'arresto della nostra connazionale Alessia Piperno".

Un’iniziativa è del tutto simbolica che vorrebbe manifestare il sostegno in favore della protesta iraniana al fine di poter rinforzare gli argini contro ogni atto limitante la libertà individuale e contro la misoginia.

