Un 49enne di Assemini è finito nei guai a Barrali, denunciato dai carabinieri per reiterazione nel biennio di guida senza patente.

L’uomo era stato fermato a un posto di controllo in via Marconi al volante di un’auto di proprietà della madre, residente a Cagliari. Dagli accertamenti, poiché il conducente non aveva fornito la patente, è emerso che in realtà non l’avesse mai conseguita. Inoltre è risultato che un anno fa era stato fermato mentre guidava un’altra macchina, nelle stesse condizioni.

Le conseguenze sono state una denuncia penale e una contravvenzione. Il veicolo è stato affidato a una persona idonea, chiamata dall’uomo e arrivata sul posto.

