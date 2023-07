Un trentenne è stato arrestato dai carabinieri di Selargius: detenzione e spaccio di cocaina le accuse a carico dell’indagato.

Il giovane è stato sorpreso mentre cedeva dosi ad alcune persone. Poi, in una successiva perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una decina di grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

L’arresto è scattato nell’ambito di una vasta operazione di controlli antidroga a cui hanno partecipato anche i carabinieri di Quartu, che hanno effettuato controlli in città, nelle periferie e lungo il litorale. Controlli preventivi che saranno intensificati durante tutta l'estate.

