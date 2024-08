Sono stati consegnati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento della scuola elementare chiusa dallo scorso mese di marzo a causa delle infiltrazioni di acqua. L’impresa aggiudicataria avrà a disposizione 55 giorni di tempo per concludere i lavori. Per la sistemazione della scuola, il Comune ha stanziato 415mila euro con l’obiettivo di avere a disposizione le aule per l’inizio del nuovo anno scolastico. Per questo verrà data priorità alle opere interne all’edificio. Dallo scorso mese di marzo fino alla conclusione delle lezioni, i bambini e i ragazzi di Soleminis sono stati ospitati dalle scuole di Serdiana a causa della contemporanea inagibilità delle scuole medie e elementari del paese. I lavori nell’edificio di via Stazione consentiranno di eliminare le infiltrazioni d’acqua dal tetto e dai muri che ne avevano determinato la chiusura. Per la scuola media di via Sirios, invece, i problemi strutturali riscontrati dai tecnici richiederanno tempi più lunghi per gli interventi.

