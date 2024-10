Sperimentazione, confronto e riflessione sul ruolo dei genitori in un mondo che cambia. È il tema dell’iniziativa promossa dal Centro diffuso per le famiglie in collaborazione con il Comune di Soleminis nell’ambito dei progetti del Plus Quartu-Parteolla.

Un percorso rivolto alla scoperta e ri-scoperta consapevole della ricchezza genitoriale.

In programma tre incontri (coordinati dalla dott.ssa Maria Cristina Concu) per le famiglie residenti a Soleminis con figli minori. Si terranno il 15 ottobre, il 29 ottobre e il 12 novembre dalle 17:00 alle 19:00 nel Centro di aggregazione sociale.

A parlare con le famiglie di genitorialità ci saranno la psicologa Stefania Ragatzu e la pedagogista Claudia Pes.

Per informazioni si può contattare il numero 070/8007600.

© Riproduzione riservata