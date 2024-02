Lezioni sospese domani a Soleminis per consentire l’allestimento dei nuovi arredi nella scuola primaria di Via della Stazione dove, dallo scorso 4 novembre, sono ospitati anche 45 alunni delle medie dopo la chiusura forzata delle aule del Centro Polivalente per la comparsa di alcune crepe profonde nei muri.

L’interruzione delle attività scolastiche si è resa necessaria per garantire la sicurezza di alunni, docenti e personale Ata. Le lezioni riprenderanno regolarmente il 29 febbraio.

Il rinnovo degli arredi renderà le aule più moderne e funzionali in attesa della riapertura del Centro Funzionale che, per il momento, sarà inagibile almeno fino al 31 dicembre.

© Riproduzione riservata