È stata una figura storica in un paese come Soleminis, cresciuto soprattutto negli ultimi decenni.

All'età di 74 anni è morto Omero Farris, soleminese che per oltre 50 anni ha condotto la sua storica attività commerciale, nata nel 1970 per garantire al piccolo centro del Parteolla la disponibilità di abbigliamento, intimo e calzature uomo, donna e bambino, per intere generazioni che hanno apprezzato negli anni le sue doti di sarto (il mestiere appreso fin da ragazzo dai maestri del popoloso quartiere Marina, nel capoluogo), presto unite a quelle di abile e onesto commerciante, a cui tutti hanno sempre riconosciuto una straordinaria lealtà.

Una persona buona, come l'ha definito il parroco nell'omelia durante la celebrazione delle esequie, che per 52 lunghi anni ha regalato un sorriso, un saluto, una piacevole chiacchierata a quanti hanno avuto occasione di imbattersi nel suo immenso ottimismo, stato d'animo che l'ha accompagnato fino alle ultime settimane, quando si è accorto di non poter trionfare contro un male inguaribile.

Soleminis perde un altro pezzetto della sua storia. Un paese intero ha voluto salutarlo, confortato dalla bella immagine di una persona perbene che ha segnato un'epoca, con la sua solarità e il suo profondo attaccamento alla vita.

