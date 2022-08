No all'abbandono dei rifiuti nel territorio.

L'amministrazione comunale di Soleminis impegna gli stessi cittadini a collaborare contro questo malcostume. E l'ultima risposta è stata decisamente positiva, con con l’individuazione di una persona che ha abbandonato immondizia nella zona di Misa.

L'illecito è stato scoperto proprio grazie alla segnalazione tempestiva di un cittadino e all'intervento della Polizia Locale. Per lui una ammenda di 600 euro.

“Lo spiacevole episodio - si legge in un comunicato del Palazzo municipale - non unico nel suo genere, accende i riflettori su una strana consuetudine che necessita di essere monitorata: quella di organizzare feste private in diverse zone dell'agro, spesso all'interno di strutture e/o ripari improvvisati, ufficialmente privi di utenza TARI, ossia sconosciuti all'Ufficio Tributi Comunale (utenze abusive). È cosa nota, inoltre, che talvolta i titolari degli immobili, lascino a carico degli organizzatori delle feste, l'onere di sbarazzarsi dei rifiuti, senza preoccuparsi della loro differenziazione. E che, nei casi più sfortunati, come l'ultimo di cui si parla, si pensi di potersene liberare abbandonandoli in aperta campagna”.

“Non è certo tollerabile – aggiunge la nota – una simile conclusione, motivo per cui saranno prontamente intensificati i controlli, al fine di contrastare fenomeni analoghi che compromettono il decoro delle nostre campagne”.

“Grazie di cuore – conclude il Comune – a quanti, distruggendo il muro dell'omertà, non esitano a segnalare ed intervenire anche in prima persona, contribuendo a difendere e migliorare il nostro ambiente”.

