Presto al via i lavori di messa in sicurezza e consolidamento del costone roccioso lungo un tratto del mare di Solanas, località turistica di Sinnai. Saranno realizzati con un finanziamento regionale destinato alla mitigazione del rischio frana.

Il comune di Sinnai ha ritenuto fondamentale la salvaguardia di quest’area notevolmente frequentata sia nel periodo estivo sia fuori dalla stagione turistica. È prevista una fase iniziale necessaria per l’acquisizione delle aree attualmente private, al patrimonio comunale e successivamente si darà il via ai lavori.

Verrà in particolare acquisita una parte dell’attuale stradina che corre intorno alla Torre di Capo Boi al fine di modificarne il deflusso delle acque piovane che oggi portano una destabilizzazione del costone roccioso e un dilavamento delle sabbie eoliche depositate nel retrospiaggia. Nel progetto è prevista una struttura in acciaio per il contenimento di eventuali distacchi. I lavori presumibilmente partiranno entro i prossimi tre mesi con termine la prossima estate.

L’assessore all’Ambiente e alla Protezione civile Franco Orrù afferma che «si tratta di un’opera fondamentale per la sicurezza e la protezione dei bagnanti e per la mitigazione di un problema erosivo su una particolare area dunale a ridosso della spiaggia». Per l'assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai, «si tratta di un intervento che non poteva essere rimandato nel tempo. Un progetto studiato per eliminare il pericolo frana nel costone roccioso, giudicato a rischio».





