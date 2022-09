Grave incidente stradale questa sera lungo la Strada provinciale 17, tra Solanas e Torre delle Stelle. Un motociclista è stato trasportato in ospedale in codice rosso e rischia di perdere una gamba. La dinamica dell'incidente non è ancora del tutto chiara. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu.

Secondo quanto si apprende il motociclista si è scontrato con un'auto. Il conducente si è fermato immediatamente per soccorrerlo e ha dato l'allarme al 118. Sul posto sono arrivati i carabinieri e l'elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti.

