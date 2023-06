«Sistermate la via delle Viole». Sono queste le sollecitazioni che arrivano da alcuni residenti della località turistica al Comune di Sinnai.

Si tratta di uno sterrato che collega la strada provinciale 17 col centro abitato di Solanas e il mare passando per la via Su Portu. «Questa più che una strada è un viottolo abbandonato - dice il ristoratore Lazzaro Asuni -, chiediamo un intervento al Comune di Sinnai per renderla utilizzabile dalle auto e dai pedoni con la bitumazione e la realizzazione dei marciapiedi. Si tratta di una strada che può diventare strategica anche per motivi di sicurezza».

L'assessora ai Lavori pubblici Aurora Cappai riconosce «la legittimita di questa richiesta e l'importanza di avere disponibile un altro accesso all’abitato e al mare di Solanas. Un problema che stiamo affrontando e cercando di risolvere il più presto possibile».

