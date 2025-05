È stato ricoverato in prognosi riservata al Brotzu il motociclista di Villaputzu di 48 anni vittima nel pomeriggio di un incidente stradale mentre percorreva una strada in territorio di San Vito, vicino al Ponte romano, sulla ex statale 125.

I carabinieri del Radiomobile di San Vito hanno stabilito che nessun altro mezzo è rimasto coinvolto: una caduta fortuita insomma quella del centauro sulle cui cause non sono trapelate indiscrezioni.

L'uomo stava percorrendo la strada quando è finito a terra restando ferito.

Dopo l'allarme è arrivata l'ambulanza del 118 col motociclista accompagnato in ospedale in codice rosso per dinamica.

In ospedale è stato comunque ricoverato in codice rosso anche se appariva in vigile e cosciente.

