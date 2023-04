Un servizio sollecitato anche dai residenti: ieri mattina è stato aperto a Solanas l’Ufficio amministrativo del Comune di Sinnai, ospitato presso il Centro ambientale in via Del Mare.

Lo sportello aprirà ogni martedì dalle 9,30 alle 12 per tutto il periodo estivo. Lo stesso ufficio è contattabile anche telefonicamente al numero 3334931007.

Operativi i servizi di Protocollo, anagrafico, e bibliotecario. Previsto anche il rilascio SPID esclusivamente per i residenti, su appuntamento, chiamando il numero 0707690524 o lo 0707690218. «Durante l'estate – dice la vice sindaca Barbara Pusceddu – sono tantissimi i cittadini con residenza a Sinnai che trascorrono le vacanze a Solanas dove si contano circa 200 residenti. Per il futuro non è da escludere l'estensione del servizio anche per altri periodi dell'anno».

