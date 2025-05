Al via lunedì 19 maggio i lavori sulla strada Provinciale 15, nel tratto compreso tra il centro abitato di Sinnai e la rotatoria della zona industriale.

I lavori, finanziati dalla Città metropolitana di Cagliari, prevedono la realizzazione di opere di completamento per la messa in sicurezza e manutenzione. Due anni fa sempre la Città metropolitana ga realizzato il primo lotto dei lavori: ora si continua col prolungamento del marciapiede e della cunetta in cemento, attualmente interrotti, in prossimità del centro abitato fino all’innesto della rotatoria e la contestuale canalizzazione delle acque piovane su condotta interrata.

Queste opere saranno integrate con la realizzazione dell’illuminazione stradale per tutto il tratto e attraversamenti pedonali.

Soddisfazione è stata espressa alla Città metropolitana dalla sindaca Barbara Pusceddu e dal consigliere metropolitano con delega alla Mobilità, Francesco Lilliu.

«Si tratta di un’opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per il miglioramento della viabilità in una zona strategica del territorio. Questi interventi – ha detto Pusceddu - rappresentano un passo concreto verso una mobilità più sicura, ordinata e rispettosa delle esigenze di tutti».

«Questa importante opera - aggiunge Lilliu - conferma la sinergia tra la Città Metropolitana e i Comuni».

Per il dirigente del settore Viabilità della stessa Città metropolitana Paolo Mereu «si sta facendo tanto per la sicurezza delle strade nell'hinterland cagliaritano: appena qualche mese fa è stata inaugurata la rotatoria sulla vicina circonvallazione con diramazione Sinnai. Ora attendiamo l'avvio dei lavori per un'altra rotatoria sempre sulla circonvallazione con innesto alla strada comunale per Settimo San Pietro».









