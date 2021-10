L’amministrazione comunale di Siurgus Donigala ha avviato i lavori finalizzati all’efficientamento e al recupero estetico e funzionale dell'edificio storico di piazza Croce Santa, al centro del paese.

L’edificio è stato costruito nei primi anni del Novecento per essere utilizzato come sede municipale. Successivamente è stato adibito a caserma dei carabinieri e a plesso scolastico, infine – dopo essere stato ristrutturato negli anni Novanta – ha ospitato la biblioteca comunale. L’intervento in programma prevede il ripristino delle parti degradate, l’impearmeabilizzazione dei solai, il rifacimento delle facciate e la bonifica degli spazi interni. “La struttura una volta recuperata sarà interessata da diversi interventi per il suo riutilizzo tra cui quello legato alla programmazione territoriale, come tappa di un importante percorso a carattere naturalistico e archeologico”, dice il sindaco Antonello Perra.

Proseguono nel paese dell’alta Trexenta i lavori per la riqualificazione delle strutture e degli spazi pubblici. “Con una cerimonia sobria abbiamo consegnato le chiavi del parco giochi comunale al nuovo concessionario che si occuperà della gestione”, spiega il primo cittadino. Il Comune, prima di procedere con l’affidamento dell’area verde, ha completato gli interventi di restyling: messa a dimora del prato verde, implementazione dei giochi con tappeto anti trauma, sostituzione della recinzione esterna del parco e del campo di calcio a 5, creazione di una superficie idonea ad ospitare il campo da Padel (la cui costruzione è a carico della società aggiudicataria della gestione), rifacimento del campo da beach volley, costruzione dei servizi igienici e realizzazione dell’impianto di videosorveglianza.

