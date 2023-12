"Vivi il Natale tra arte, storia, artigianato e tradizione nella corte del Museo e nel giardino della Biblioteca comunale a Sinnai". Il tutto nell'ambito del "Dicembre sinnaese", organizzato dal Comune e dalle associazioni locali, con bancarelle, concerti di attività laboratori per tutte le età e assaggio della birra artigianale. Si inizia stasera alle 17 con l'apertura degli spazi espositivi, alla biblioteca e al Museo civico. Alle 17,30 "Lettere da Babbo Natale", laboratorio per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni al museo. Alle 18, Canti di Natale a cura di Roberto Deiana, in biblioteca.

Seguirà dalle 19 al museo il laboratorio di degustazione di birre artigianali con il sommelier e mastro birraio Davide Piga del birrificio Harvest di Settimo San Pietro. Un appuntamento attesissimo: alcune settimane fa Davide Piga ha conquistato con la birra Harvest una medaglia d'oro e una di bronzo nella città fiamminga di Gant (Belgio) dove si è svolto il concorso con la premiazione del "Brussels Beer Challenge". Uno degli appuntamenti più importanti, in cui da tempo si confrontano i migliori birrifici provenienti da tutto il mondo. Un successo prestigioso nella capitale della birra.

Le manifestazioni di Sinnai proseguiranno domani, sabato, con la degustazione del miele, del vino e dei dolci locali, laboratori di fumettistica, incontri di lettura, arti marziali e, domenica, con laboratori di pasta fresca, de Sa fregula sarda e con diversi appuntamenti culturali. Le giornate sono organizzate dal Museo, museo civico di via Colletta.

