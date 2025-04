Una mozione sul Piano del verde e sul regolamento è stata presentata in Comune a Sinnai dai sette consiglieri comunali di minoranza Aldo Lobina, Walter Zucca, Roberta Simoni, Aurora Cappai, Roberto Loi, Cosimo Lai e Paride Casula. «La mozione- dice l’intera opposizione- impegna l’amministrazione comunale ad adottare una strategia ampia e strutturata per la gestione e lo sviluppo del patrimonio verde comunale, che tenga conto delle specificità del territorio. Si preoccupa della cura del Verde e del decoro e la fruibilità dei parchi e giardini pubblici. Afferma l’importanza di redigere il Piano del Verde in aderenza al PUC e al PUL. Il censimento del verde esistente, linee guida e strategie per il successo della piantumazione e per l’incremento del verde pubblico e privato sono assolutamente necessari- dicono Lobina, Casula, Loi, Simoni, Zucca, Lai e Cappai- insieme al monitoraggio delle attività, alla educazione ambientale e all’adozione urgente di un regolamento operativo nelle more di funzionamento del Piano del verde».

Con la mozione, i sette consiglieri di opposizione chiedono che «siano avviate immediatamente le procedure per la redazione di un Piano del Verde Comunale, che costituisca uno strumento strategico per la gestione, la tutela e l'incremento del patrimonio arboreo e vegetazionale del Comune di Sinnai, in tutte le sue specificità territoriali (mare, montagna, centro urbano e frazioni). Ma anche ad affidare la redazione del Piano del verde comunale a figure di rilievo esperte in materia di riqualificazione urbana e ambiti affini, privilegiando professionisti con esperienza pregressa nella redazione di piani simili; a garantire che il Piano del verde comunale sia improntato ai principi di sostenibilità ambientale. Si chiede anche a prevedere nel Piano del Verde Comunale un censimento dettagliato del patrimonio arboreo esistente, sia pubblico che privato, al fine di acquisire una conoscenza approfondita dello stato attuale e delle potenzialità di sviluppo, a presentare al Consiglio Comunale, entro un termine massimo di sei mesi dalla data di approvazione della presente mozione, una bozza del Piano del verde comunale per la discussione e la successiva approvazione».

La replica della sindaca Barbara Pusceddu. «Abbiamo ricevuto la mozione che ora sarà portata prima all’esame della terza commissione comunale per poi approdare in Consiglio comunale per la discussione».

