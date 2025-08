In occasione della processione solenne di Sant’Antioco il parroco don Giancarlo Dessì ha benedetto la statua de Sa Santixedda, come la chiamano affettuosamente i residenti del vicinato, che è stata riposizionata davanti alla piazzetta di Medrianu dopo i lavori di restauro.

L’area in cui sorge la madonnina si trova all’incrocio tra la via Roma (la strada che da Piazza Municipio si inoltra sino alla periferia verso Arixi) e la via Giuseppe Atzeni. È stata sistemata anche la base che regge la piccola statua, simbolo di fede e devozione a cui i senorbiesi sono molto legati.

E proprio in questi giorni la cittadina nel cuore della Trexenta celebra la festa in onore di Santa Mariedda. Oggi, martedì 5 agosto, alle 19 la santa messa nella chiesetta campestre di Santa Maria della Neve, a seguire la processione di rientro in Parrocchia; alle 22.30 lo spettacolo Passione a 90 che celebra la musica degli anni '90 e 2000, con un live disco show.

Domani, mercoledì 6 agosto alle 18.30 in Piazza Italia, lo spettacolo del gruppo Let’s Rox Animazione con la partecipazione di Rossano Erriu, alle 22 l’estrazione dei biglietti della lotteria e lo spettacolo dell’Orchestra New Movida. Organizza il Comitato 1975 in collaborazione con Comune, Parrocchia e Pro loco.

© Riproduzione riservata