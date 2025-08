Marijuana, hashish e contanti. È quanto sequestrato ieri dalla Polizia locale a Cagliari, in via Angioy, durante un controllo vicino al Municipio. Gli agenti hanno sorpreso due uomini – un 37enne originario del Gambia e un 34enne del Regno Unito – durante una compravendita di droga in pieno centro.

Alla vista della pattuglia, uno dei due ha cercato di fuggire ma è stato immediatamente bloccato. L’operazione, conclusa con una perquisizione domiciliare effettuata con il supporto del Nucleo cinofilo della Guardia di finanza, ha portato al ritrovamento di 14 grammi di marijuana e hashish, oltre a 400 euro in contanti, considerato frutto dell’attività di spaccio.

Entrambi sono stati denunciati a piede libero per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti. Il cittadino britannico, in vacanza a Cagliari, è stato denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

(Unioneonline/v.f.)

