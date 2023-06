Un secondo mezzo mobile a disposizione dei volontari dell’associazione Auser a Sinnai. La stessa associazione ha acquistato un usato, un Fiat scudo da nove posti che è stato sistemato, riverniciato e rimesso a nuovo: il tutto con fondi raccolti attraverso una lotteria.

Il mezzo è stato presentato e benedetto in piazza Sant'Isidoro a Sinnai, alla presenza dei sindaci di Sinnai Tarcisio Anedda, di Settimo, Gigi Puddu, dal presidente di Auser Sinnai, Bruno Pilleri, dei volontari, dei presidenti di Auser Sardegna e di Auser Portoscuso. Tutti hanno preso la parola ricordando soprattutto il ruolo del volontariato a favore di chi ha bisogno.

Auser Sinnai è un’Associazione di volontariato che conta oltre 200 iscritti. È sorta nel 2010 con lo scopo di favorire l’invecchiamento attivo delle persone, organizzando attività che portino le persone a socializzare: laboratori di cucina, di cucito e di intreccio, gite per far conoscere il territorio, corsi per insegnare l’uso dello smartphone. Ma anche di garantire il trasporto gratuito degli utenti.

Il servizio di trasporto è gestito dal “Filo d’Argento”, con due volontari Auser, con l’accompagnamento di persone non autonome presso i propri luoghi di cura o per l’acquisto di beni di prima necessità: ritiro di farmaci e presidi presso le farmacie ospedaliere, o anche supporto per altre necessità di tipo burocratico. L'auto attualmente in dotazione all'associazione è stata acquistata anni fa col contributo dei soli soci.

«Si tratta di un servizio molto importante, e talvolta indispensabile: basti pensare - dice il presidente dell'associazione Bruno Pilleri - che nel solo 2022 ha realizzato oltre 350 accompagnamenti di persone che, senza Auser, non avrebbero avuto nessuno a cui rivolgersi, o si sarebbero trovate a dover sostenere ingenti spese. Con la disponibilità del nuovo mezzo, potremo fare ancora meglio».

