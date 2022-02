Quasi un milione di euro per mettere in sicurezza il vecchio cinema Roma (anni fa acquistato da privati dal Comune) per trasformarlo nella "Fabbrica della creatività" e nel "Laboratorio delle arti". Il finanziamento è in arrivo attraverso il Pnrr.

Il progetto preliminare era stato studiato nel 2014: ora la richiesta della documentazione al Comune che preannuncia l’arrivo del contributo che consentirà appunto il recupero per fini culturali di uno dei monumenti del passato, che nella metà del Seicento ha ospitato il Monte granatico.

«Negli ultimi anni - dice il sindaco Tarcisio Anedda – il Comune di Sinnai ha riproposto al finanziamento in modo sistematico tutti i progetti predisposti nel tempo per lo sviluppo delle attività sociali, di recupero del patrimonio pubblico. Abbiamo così riproposto i progetti ancora non finanziati. In questo contesto rientrano, il recupero del cinema Roma, la realizzazioni di una struttura per le associazioni nella via Olimpia (dietro l’ex mattatoio). Un ulteriore intervento è stato chiesto per la valorizzazione della pineta. In corso di definizione sul piano strategico della Città metropolitana di Cagliari, anche un nuovo progetto per il recupero e l’ampliamento della piscina comunale».

