«I sistemi di videosorveglianza, tra privacy, intelligenza artificiale e le regole sui corretti rapporti interforze». Di questo importante tema si parlerà a Sinnai mercoledì due aprile dalle 9,30 alle 12,30 nella Sala Consiliare del Palazzo municipale. L’iniziativa è del Comando della Polizia Locale di Sinnai in collaborazione con la Società Sicurezza Urbana integrata.

«Oggi più che mai – dice il capitano Giuseppe Fiori - c'è l’esigenza di affrontare il tema della sicurezza urbana condotta anche attraverso l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, sistemi che devono essere conformi ai rigidi vincoli imposti dal legislatore europeo in materia di privacy. Ringrazio la sindaca Barbara Pusceddu e l’amministrazione comunale per l’entusiasmo e il sostegno che hanno garantito per l’organizzazione di questo seminario che vedrà - ha aggiunto il comandante della Polizia locale - la straordinaria partecipazione di Guido Scorza, membro dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali».

Inviati al convegno il prefetto e il Questore di Cagliari, nonché il sindaco Metropolitano Massimo Zedda.

Il seminario è rivolto ai rappresentanti delle Forze dell’ordine e Comandi di Polizia locale, nonché ai Sindaci, in particolare della Città Metropolitana di Cagliari.

Da ricordare che attualmente è in fase di ultimazione l’impianto di videosorveglianza a cura della Società ITS, società in House della Città Metropolitana di Cagliari, che sta completando il suo cablaggio in tutti i Comuni aderenti. Un impianto particolarmente atteso dalle Forze di Polizia per il grande contributo che potrà dare in termini di ausilio nel monitoraggio del territorio e, conseguentemente, in termini di sicurezza.

«Ed è proprio la necessità di individuare il giusto confine tra sicurezza e privacy, problema sentito da tutti gli operatori del settore sicurezza - dice il capitano Giuseppe Fiori - mi ha suggerito di organizzare un seminario per approfondire, in presenza delle massime Autorità, e dei relatori come Giovanni Battista Gallus e Ivan Orrù, Stefano Manzelli direttore di “Sicurezza Urbana Integrata”, la normativa nazionale e sovranazionale. L’occasione sarà utile per analizzare anche la nuova frontiera dell’AI (intelligenza artificiale) applicata ai sistemi di videosorveglianza e i limiti rigidamente presidiati dal Garante della privacy».

