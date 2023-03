E' in fase di avanzato studio il progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un "Polo" da destinare alle associazioni che si occupano di protezione ambientale, cultura, sport e protezione civile, localizzato lungo la Via Olimpia, a Sinnai.

«I lavori - dice il sindaco Tarcisio Anedda - devono essere appaltati entro fine luglio. I tempi sono dettati dal finanziamento di oltre tre milioni di euro ottenuto tramite bando Pnrr. Una iniziativa importante che creerà spazi adeguati alle esigenze delle nostre associazoni».

«L'intervento - spiega Aurora Cappai, assessora ai Lavori pubblici - consiste nella realizzazione di due fabbricati da destinare a sede delle associazioni. I fabbricati sorgeranno presso l'area libera cortilizia facente parte dell'ex mattatoio. Il progetto preliminare era stato redatto nel 2016 grazie ai fondi P.I.S.U. (programma integrato di sviluppo urbano) e fino ad ora non aveva trovato copertura. Con l'arrivo dei fondi del Pnrr, il progetto potrà finalmente essere realizzato».

