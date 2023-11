Seconda edizione a Sinnai per la rassegna “Arte e tradizoni, mostra del dolce”.

Organizza la Pro loco, con appuntamento per sabato e domenica prossima nel salone della parrocchia di Santa Barbara.

I dolci saranno confezionati a base di pasta di mandorla.

In programma anche la mostra dei servizi per il caffè e per il rosolio (antichi di oltre mezzo secolo) e stand dei lavoratori di ricamo e di decorazione del dolce. L'ingresso è libero.

Sinnai ha grande tradizione nell'arte del dolce. Un'arte che affonda le proprie radici in tempi antichi e che la Pro Loco intende proporre nel tempo affinchè non sia simenticata.

© Riproduzione riservata