Con un recente decreto del Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, uno dei dolci che ha fatto la storia del comparto a Sinnai, “Su “pistoccu”, è stato inserito nel prestigioso elenco nazionale dei Prodotti agroalimentare tradizionali. Un dolce fortemente radicato nella cultura e nella tradizione sinnaese che l’agenzia Laore ha portato all’attenzione dello stesso Ministero.

È stata una dolciaia di Sinnai, Mercede Zunnui, 78 anni, a ricevere alcuni funzionari dello stesso Laore. Tecnici espertissimi che si erano fermati a seguire tutte le fasi di preparazione de "su pistocccu”, gustato col caffè. Rimasero tanto impressionati da proporre poi questo dolce al Ministero dell’Agricoltura.

«La mia insegnante – dice Mercede Zunnui – è stata mia madre Assunta Farris che preparava su pistoccu in occasione di qualche festa di vicinato, per qualche battesimo, in occasione di un matrimonio in famiglia. Aveva anche qualche cliente che arrivava da Cagliari in corriera: su pistoccu deve avere sue caratteristiche fatto con uova, zucchero e amido Buitoni di grano. Il tuorlo dell’uovo deve essere bianco. Il prodotto finale deve essere soffice e ugualmente bianco. Appena tolto dal forno, il taglio dei singolo “pezzi” va fatto col coltello caldo per evitare la formazione di grumi. Poi, si avvicinano di nuovo, spalmando infine la “cappa” appena bollitta e fatta di caffè e zucchero».

