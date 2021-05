E' stata ultimata la bonifica di oltre un ettaro di pineta danneggiata dal rogo divampato a Sinnai. I forestali e i volontari hanno operato a lungo dopo che gli elicotteri sono riusciti a domare il rogo che aggrediva i pini. Gravi i danni. Si parla di dolo.

L'incendio si è sviluppato nella zona di “Riu Is Cracuraxius”, dove sono intervenuti due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Pula e Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sinnai coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra Forestas dei cantieri di Sinnai Sa Pira, e da due squadre di volontari delle associazioni di Sinnai e Quartu (i Masise e il Nos). Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore18, lasciando poi spazio alla bonigfica dell'area.

Sul posto anche il sindaco Tarcisio Anedda che ha paventato la mano degli incendiari. “Mi è stato riferito il ritrovamento di due esche incendiarie – ha detto il sindaco – e non possiamo che preoccuparci. Difficile pensare che le fiamme si siano sviluppate da sole. Non c'erano le temperature per suffragare questa ipotesi".

© Riproduzione riservata