Nel giro di pochi giorni, i casi di Covid a Sinnai si sono dimezzati. Dai sessanta di inizio mese si sono ridotti a 34: queta l'ultima comunicazione di ieri al Comune da parte dell'Ats. Un buon segno insomma. Ventinove di questi pazienti, sono in isolamento domiciliare. Cinque i ricoveri in ospedale. Intanto mentre il sindaco continua a "raccomandare il massimo puntuale rispetto di tutte le prescrizioni in materia di prevenzione emanate dalle autorità governative, regionali e comunali, si attende l'avvio delle vaccinazioni programmata nella hub di Sinnai: si attende solo di conoscere la data utile.

