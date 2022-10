Il consigliere comunale del Pd Nicola Zunnui si è dimesso: per mercoledì prossimo è prevista la surroga in Consiglio comunale a Sinnai, con l'ingresso nell'assemblea municipale del primo dei non eletti, Franco Melis.

Zunnui, 42 anni, lascia l'incarico per "motivi personali e familiari": era alla sua terza legislatura al Comune di Sinnai, durante le quali è stato capo gruppo prima dei Ds, poi del Pd. È stato vice presidente vicario del Consiglio comunale e consigliere con delega allo sport.

Un uomo anche di sport visto che ha giocato a pallone e che tutt'ora è allenatore del Sanluri, in Seconda categoria.

Raffaele Serreli

