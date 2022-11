La manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della provinciale 15 Settimo-Sinnai-Maracalagonis sino alla rotatoria di Funtanedda (oltre Gannì), in territorio di Quartu sarà presto assicurata dalla Città metropolitana. Si tratta di un intervento atteso da anni con la strada che supporta ogni giorno un traffico intensissimo, presentando anche dei tratti pericolosi.

Particolarmente insidioso il tratto che fa da circonvallazione da Maracalagonis sino a Gannì dove operano diverse attività del settore edilizio. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria tra la nuova provinciale 15 e la circonvallazione sud di Sinnai. I lavori sono in fase di appalto, con inizio previsto per la primavera prossima.

In programma pure l’adeguamento funzionale e la manutenzione straordinaria della stessa strada dal confine con il Comune di Sinnai all'incrocio con la via Nazionale in territorio di Maracalagonis, l’inizio è in programma per la primavera 2023. Lungo l’intero tracciato sono previste la ricolmatura delle buche esistenti, la sistemazione di cedimenti col rifacimento di tratti di sovrastruttura e del tappeto.

In programma pure la manutenzione della regimazione delle acque e la realizzazione di una rete delle acque piovane, il rifacimento segnaletica orizzontale nei tratti in cui la visibilità è scarsa, la sostituzione o riposizionamento dei delineatori di margine della carreggiata stradale, la sistemazione in quota di chiusini e caditoie che risulteranno fuori livello dal piano viario sistemato o dal piano di scorrimento delle acque in cunetta, la sistemazione di un tratto delle aree contermini al centro abitato con pavimentazione pedonale (marciapiedi).

Si parla anche dell’intenzione della Città metropolitana di declassare a comunale il tratto di provinciale, dall’altezza di Eurospin, sino all’ingresso di Settimo.

«Si tratta di interventi attesi da tempo per la messa in sicurezza della SP 15, una strada fondamentale per la connessione con la statale 125 percorsa ogni giorno da migliaia di pendolari - spiega il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità Antonello Floris -. La SP 15 convoglia anche il traffico di Sinnai verso Quartu e Quartucciu. L’incrocio di Sa Funtanedda in particolare è uno svincolo importante per il flusso diretto verso le scuole dell’area».

