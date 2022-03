Momenti di paura a Sinnai per un cinidente stradale nella trafficatissima via Trieste. Un'auto si è scontrata con una moto all'angolo con la via Quartu.

Per fortuna niente di grave. Solo il conducente della moto, un giovane di 19 anni, ha riportato escoriazioni superficiali. Illesa la donna alla guida della macchina.

Sul posto un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia locale di Sinnai che - coordinata dal responsabile del servizio di infortunistica assistente superiore Francesco Orrù - ha eseguito i rilievi di legge. La via Trieste è la strada più trafficata a Sinnai.

