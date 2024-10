Sono ripresi dopo alcune settimane di stop i lavori per l'ultimazione della rotonda sulla circonvallazione all'altezza dello svincolo per Sinnai. Per la fine degli stessi lavori, si deve ancora attendere la bitumazione dell'intera rotonda e la segnaletica stradale. Poi l'iter per il collaudo con la speranza che i tempi non si debbano allungare.

La riapertura dello svincolo consentirà di evitare agli automobilisti, diretti nell'hinterland e a Cagliari, i semafori e il traffico lungo la provinciale e via San Salvatore. I lavori della rotonda sono stati finanziati dalla Città metropolitana di Cagliari che ne ha programmato un'altra all'altezza della circonvallazione con lo svincolo per Settimo San Pietro.

