Il Comune di Sinnai organizza una giornata dedicata al rilascio delle utenze Spid. Un modo per aiutare la popolazione ad approcciarsi alla burocrazia digitale: pratiche, pagamenti per utenze e tasse varie a portata di mouse, basta un click per accedere anche alla cartella sanitaria personale o nel proprio cassetto fiscale.

L’appuntamento, totalmente gratuito e aperto anche ai non residenti, è per sabato 27 maggio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, nel municipio di via Quartu.

Gli interessati al rilascio delle utenze Spid è necessario che si presentino agli sportelli allestiti nel Municipio provvisti di un documento di riconoscimento, della tessera sanitaria, di una e-mail personale e del telefonino cellulare portatile personale.

L’amministrazione comunale in questo modo ha deciso di venire incontro alle esigenze della popolazione, soprattutto quella che ha meno dimestichezza con i sistemi digitali.

