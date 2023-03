Ultimati i lavori per la ricostruzione del ponte in Via dei Nuraghi nella borgata di Tasonis in territorio di Sinnai.

Il ponte era stato gravemente danneggiato durante l'alluvione del dicembre 2019. Anche gli altri attraversamenti sul "Rio Crabili Serreli" erano stati irrimediabilmente danneggiati, anche se il primo guado a monte era stato immediatamente ripristinato per togliere dall'isolamento i residenti.

Dopo un lungo iter burocratico per le necessarie autorizzazioni, i lavori per un nuovo ponte in Via dei Nuraghi sono stati aggiudicati a novembre del 2022. A fine febbraio è stato effettuato il collaudo.

Il nuovo ponte, in cemento armato (ma con guardrail in legno per rispettare il paesaggio) è costato 120mila euro, con fondi del bilancio comunale.

