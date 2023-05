È stato riasfaltato il tratto della provinciale 15 che dalla periferia di Sinnai porta alla rotonda all'altezza della zona industriale. I lavori programmati dalla Città metropolitana sono stati avviati anche con la realizzazione del marciapiede sino all'ultima abitazione sulla stessa provinciale. Da realizzare ancora le banchine e la segnaletica.

«Per l'immediato futuro – dice l'ingegner Paolo Mereu, funzionario responsabile della viabilità della Città metropolitana - prevediamo anche la sistemazione della provinciale nel tratto che dalla rotatoria porta allo svincolo con la circonvallazione Sinnai-Settimo San Pietro. Sulla stessa circonvallazione inizieranno presto i lavori per le nuove rotatorie per Settimo San Pietro e per Sinnai. Tutti interventi necessari in strade ad alta intensità di traffico».

La stessa Città metropolitana sta portando avanti i lavori di sistemazione della provinciale 15 nel tratto che ricade nel Comune di Maracalagonis, compresa la circonvallazione (la via Cagliari) lungo la periferia del paese. «Abbiamo anche deciso di intervenire – ha aggiunto Paolo Mereu - sull'ultimo tratto della provinciale sino a Gannì, sulla vecchia Orientale».

