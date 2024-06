Firmato oggi il protocollo d'intesa fra il Comune di Sinnai e l'agenzia delle Entrate Sardegna. L'iniziativa è stata portata avanti nella scorsa legislatura dall'ex assessora al Bilancio Giusy Cariello. Il protocollo è stato firmato dalla sindaca Barbara Pusceddu e il dirigente dell'Agenzia delle Entrate Paolo Chimienti.

«Grazie a questo patto anti evasione, il Comune - si legge in un comunicato - potrà aumentare le proprie Entrate correnti segnalando, tramite specifiche applicazioni informatiche, all'Agenzia delle Entrate indizi di evasione tributaria. Il 100% del recupero monetario sarà riversato al Comune, quindi non solo più IMU ma anche Iva e Irpef per rimpinguare le casse comunali. Alla nuova amministrazione l'obbligo di sfruttare al meglio questa nuova possibilità di generare risorse. ‎Questo messaggio è stato modificato».

