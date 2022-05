Assegnati, tramite la città metropolitana di Cagliari, i finanziamenti al Comune di Sinnai per la riqualificazione e ampliamento della piscina comunale per 3 milioni di euro e del secondo lotto dei lavori di riqualificazione del parco urbano della Pineta di Sinnai per ulteriori 400mila euro.

Con decreto del 22 aprile scorso del Dipartimento per gli affari interni e territoriali è stata ufficializzata la concessione delle risorse che ora consentiranno di procedere con la successiva fase progettuale esecutiva e all'affidamento dei lavori.

E' prevista la realizzazione di un polo sportivo natatorio con piscina olimpionica con gradinate, palestra, campo di calcio a 5 e padel, punto di ristoro.

"Un'opera importante – ha detto l'assessore all'urbanistica Franco Orrù - per le numerose società sportive locali (e non solo) che praticano discipline acquatiche anche ad altissimo livello agonistico, ma che al momento non hanno a disposizione una struttura nel territorio”.

L'accostamento dell'intervento con il Parco urbano della pineta non è casuale in quanto ampio polmone verde e vera e propria palestra a cielo aperto che ben si coniuga con le discipline sportive che si potranno esercitare nel nuovo impianto sportivo.

"La vecchia piscina è chiusa dal marzo 2020: il nuovo progetto – dice il sindaco Tarcisio Anedda – è frutto di un grande lavoro in Municipio: un progetto di straordinaria importanza sul territorio con la riqualificazione di un'area e del parco-pineta che porterà solo benefici. L'impegno era quello di accedere ai nuovi fondi: ci siamo riusciti. Ringrazio tutti quanti hanno contribuito a questo risultato”.



