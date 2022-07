È andata via in silenzio, come ha vissuto. Una vita per gli altri, per tante generazioni di ragazzi di Sinnai che hanno frequentato l'asilo "Monsignor Pusceddu".

Suor Maria Stefana Deplano, ancella della Sacra famiglia, è morta, fra la commozione di chi l'ha conosciuta. Aveva 91 anni.

Una suora umile, straordinaria, la si vedeva per le case di Sinnai dare la comunione agli anziani, ai disabili, a quanti in chiesa non ci potevano andare.

È stata vicina, come detto, a generazioni di bambini che hanno avuto la fortuna di conoscerla all'asilo, poi in parrocchia dove collaborava con i sacerdoti di turno.

L'altro giorno ha fatto la spesa dopo essere stata a messa, è tornata nel suo asilo di via Trieste e si è sentita male. L'hanno accompagnata in ospedale, dove è deceduta.

È stata sepolta a Villasalto, suo paese natale.

Da Villasalto una nipote ha scritto su Facebook rivolgendosi alla comunità di Sinnai: “Volevo ringraziarvi da parte mia e della nostra famiglia per le belle parole che avete rivolto in ricordo di zia e ringraziarvi anche per l'affetto che avete dimostrato in questi anni di permanenza a Sinnai, che considerava ormai casa sua”.

Nell'asilo Monsignor Pusceddu sono ora rimaste solo due religiose: suor Augusta e suor Salvatorangela.

© Riproduzione riservata