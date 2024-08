Tremendo incidente sulla Provinciale 16, in territorio di Sinnai.

Per circostanze da chiarire due auto si sono scontrate frontalmente, all’incrocio di Tasonis.

Il bilancio parla di almeno una persona ferita in maniera grave: si tratta di una donna, che è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata in codice rosso in ospedale.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti anche i carabineri e i vigili del fuoco.

