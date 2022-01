Lettera di cordoglio di papa Francesco per la scomparsa di don Alberto Pistolesi, parroco di Sinnai, morto il 1° dicembre scorso in un incidente stradale al Poetto di Quartu. Il pontefice ha così voluto esprimere la sua vicinanza alla mamma e agli altri familiari del sacerdote, all’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi e alla comunità ecclesiale. La lettera è stata inviata all'arcivescovo Baturi.

“Caro fratello – si legge -, ho ricevuto la tua lettera del 16 dicembre, con la quale mi hai informato del decesso di don Alberto Pistolesi, Parroco di Santa Barbara in Sinnai. Desidero esprimere le mie condoglianze e la mia vicinanza innanzitutto alla mamma e ai due fratelli di don Alberto, assicurandogli la mia preghiera. Sono inoltre vicino a Lei e a tutta la Comunità diocesana di Cagliari in questo momento di grande tristezza. Preghiamo affinché Dio Padre misericordioso accolga nel suo Regno di pace eterna questo servo buono e fedele. Possa la sua memoria essere incoraggiamento e sostegno per tutto il clero”.

“Ai familiari di don Alberto e all’intera Comunità ecclesiale di Cagliari – conclude la lettera - la mia benedizione, pegno di consolazione e di pace. Che la Santa Vergine e San Giuseppe vi custodiscano. Per favore, continuate a pregare per me! Fraternamente”.

A Sinnai intanto continua il cordoglio per la scomparsa di don Alberto mentre si attende la nomina del nuovo parroco. A quaranta giorni dalla tragedia, si stenta ancora a credere a quanto accaduto. “Don Alberto – ha detto il sindaco Tarcisio Anedda - aveva conquistato in pochi anni la stima di tutti, diventando amico dei ragazzi in particolare, ascoltando e vivendo con la gente. Una figura straordinaria che non sarà dimenticata”. Recentemente in Consiglio comunale è stato proposto di intitolare una strada o una piazza al sacerdote scomparso.

© Riproduzione riservata