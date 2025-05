Il Comune di Sinnai, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Manofuori Volley Project e la società sportiva Sinnai Sport, organizza il 28° Torneo Estivo di Pallavolo Mista "Coppa Città di Sinnai", appuntamento fisso per atleti, appassionati e cittadini. L’edizione 2025 si svolgerà nella Piazza Sant’Isidoro, nei giorni feriali a partire indicativamente dalla fine di giugno fino ai primi giorni di agosto, con inizio delle gare previsto per le ore 20,30.

Il torneo, ispirato ai valori dello sport amatoriale, della lealtà, del fair play e del divertimento, è aperto a squadre miste e suddiviso in due categorie: Categoria Start: per principianti o livello intermedio (non ammessi giocatori tesserati FIPAV; Categoria Open: aperta a tutti, senza limiti di tesseramento. Le iscrizioni vanno presentate entro il 13 giugno.

